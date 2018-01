Vrijwilligers in de rij voor hulp bij hartstilstand

Volgens de landelijke stichting HartslagNu is dit bijzonder. HartslagNu is de grootste van de twee landelijke stichtingen die ervoor zorgen dat burgerhulpverleners een sms'je krijgen als ze ergens nodig zijn.' Dat je in zo'n korte tijd zoveel burgerhulpverleners hebt, zien we niet zo vaak', legt Roel Barkhof van HartslagNu uit.

Het is volgens hem belangrijk dat er binnen zes minuten hulp is bij een hartstilstand. 'Binnen zes minuten is de kans op volledig herstel heel groot. Na zes minuten wordt de kans op blijvende schade steeds groter.'

De tekst gaat verder onder de video.

De nieuwe wijk in Zevenaar krijgt in eerste instantie twee AED's, volgende week. Daarna komt er nog een bij.

Herhaalcursussen

Een aparte organisatie zorgt ervoor dat er voldoende hulpverleners zijn, en vooral blijven. 'We bieden ook reanimatiecursussen en herhaalcursussen aan', legt reanimatie-instructeur Jordi Deckert uit. 'We willen met bedrijven in de buurt dus ook relatief goedkoop cursussen aanbieden.'

Volgens Deckert is het belangrijk dat mensen in de wijk zich niet alleen bij HartslagNu aanmelden, maar ook bij de eigen stichting Groot Holthuizen Hartveilig. 'We kunnen zo zien waar voldoende hulpverleners zijn, en waar we nog meer mensen nodig hebben. Bovendien kunnen we mensen zo ook bereiken voor speciale avonden met gastlezingen en herhaalcursussen.'

Er zijn bevinden zich overigens al twee AED's in Groot Holthuizen, maar die zijn eigendom van particulieren.