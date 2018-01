Joey Sleegers naar AS Trencin

TRENČÍN - NEC-aanvaller Joey Sleegers heeft de overstap gemaakt naar de Slowaakse voetbalclub AS Trencin. Hij tekent daar een meerjarig contract.

Sleegers kwam in 2015 naar NEC en tekende toen een contract voor drie jaar. Toenmalig trainer Ernest Faber liet hem meteen debuteren in de eerste wedstrijd na zijn komst, dat duel werd met 0-1 gewonnen in Tilburg.

Nu een half jaar voor het einde van zijn contract vertrekt hij dus bij de Nijmegenaren. Dit omdat de aanvaller ook niet erg gelukkig was in Nijmegen. Bij NEC dwong hij geen basisplaats af en vorig seizoen zag trainer Peter Hyballa het niet in hem zitten.

Sleegers werd verhuurd aan VVV, waarmee hij kampioen werd. Deze zomer keerde hij terug in Nijmegen en had hij aanvankelijk een basisplaats als aanvallende middenvelder, maar werd hij uit het elftal gespeeld door Ferdi Kadioglu.