In beeld: natte voeten in Gelderland door hoogwater

Jan Doornebosch maakte deze foto - Diekhuus Terwolde





Anki Peters uit Doesburg zette deze foto op onze Facebookpagina: 'Gewoon een boot zien varen vanuit je huis'



Bianca Polman Vd Zand - Natte voeten halen bij het bruggetje in Herwen (bij Lobith)



Erica Mieras-Pomp - De IJssel in Zutphen



Jappie Bronkhorst deelde deze video met ons op Facebook: 'Deze boot past niet meer onder de IJsselbrug bij Doesburg...?'





In Winterswijk houden ze het ook niet droog in de achtertuin bij Miranda Wellink: 'Hoog water bij mij achter in de tuin?'



Zelfs in de kas van Rob Harmsen uit Ruurlo staat het blank.

