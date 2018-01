Het gaat goed met Ede, zegt burgemeester Verhulst

EDE - Ede is Nederland in het klein, zo betoogde burgemeester Verhulst tijdens zijn eerste nieuwjaarsspeech. Het gaat economisch goed met de gemeente, het inwonertal groeit en ondernemers vestigen zich er graag.

Onder toeziend oog van zanger Ronnie Tober, gedeputeerde Jan Markink, raadsleden, wethouders en andere betrokkenen sprak burgemeester René Verhulst zijn eerste nieuwjaarsspeech uit.

Hij is nu ongeveer 100 dagen burgemeester en is ook naar Ede verhuisd: 'Het is hier zo mooi, ik heb iedere dag het idee dat ik op vakantie ben.'

Hij zei in zijn speech dat het gemeentebestuur strijdbaar blijft over het laagvliegen over de gemeente, ook al heeft dat tot nu toe niet tot het aanpassen van de plannen geleid. Het leverde Verhulst applaus uit het publiek op: 'Het heet hier niet voor niets Hoge Veluwe.'

Daarnaast stond hij stil bij de fipronilcrisis en het leed van de getroffen pluimveehouders.