Deel dit artikel:











Dode Dodewaard geen misdrijf Foto: Fernando Bot/Persbureau Heitink

DODEWAARD - De dode die dinsdag is gevonden bij de Waalbandijk in Dodewaard, is een man. Hij blijkt niet door een misdrijf om het leven te zijn gekomen. Dat meldt de politie.

De identiteit van de man is nog niet vastgesteld. De politie houdt contact met de Duitse collega's omdat niet uitgesloten wordt dat de onbekende man in Duitsland te water is geraakt. Het lichaam lag langs de Waal, vlak bij bouwmaterialenleverancier De Beijer. Zie ook: Dode gevonden in Dodewaard Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl