Nathalie (21) kwam om door misdrijf bij brand Buren

BUREN - De 21-jarige Nathalie uit Buren die op nieuwjaarsdag om het leven is gekomen, blijkt het slachtoffer van een misdrijf. Dat volgt uit onderzoek van het rechercheteam.

De vrouw kwam om in een appartementencomplex aan de Concorde in Buren. Haar identiteit is na sectie op het lichaam woensdag vastgesteld. Daarbij werd ook duidelijk dat zij door een misdrijf om het leven is gekomen. Er is in de woning ook sprake van brandstichting.

De recherche doet onderzoek in de woning en de omgeving van het slachtoffer. Daarom wordt contact gezocht met getuigen die iets of iemand in de omgeving van het complex hebben gezien tussen zondag 31 december 20.00 uur en maandagochtend 1 januari 05.30 uur.

De politie doet in het belang van het onderzoek geen uitspraken of zij verdachte(n) op het oog heeft.

