NEC wint ruim van Quick Boys in Spanje

EINDSTAND NEC - QUICK BOYS: 6-0 (Achahbar 2x, Kadioglu, Van Zundert, Braken 2x)

Bekijk hier één van de goals van Achahbar:

NEC speelt zowel vrijdag als zaterdag een oefenwedstrijd. Nu dus tegen Quick Boys, morgen staat de wedstrijd tegen Braunschweig op het programma. Pepijn Lijnders kiest er dan ook voor om één helft op volle sterkte te spelen.

NEC op snelle voorsprong

Al snel, binnen tien minuten, kwam NEC op voorsprong na een fraaie solo van Ferdi Kadioglu, de middenvelder stiftte de bal over de doelman in de goal. Daarna bleef NEC aanvallen, maar de Nijmegenaren waren vooral bij de eindfase slordig aan de bal. Het combinatiespel ziet er goed uit, maar nu moet die laatste pass nog goed zijn, wil NEC meer doelpunten gaan maken. Langs de lijn roept Lijnders vooral dat het compacter moet staan en dat NEC het samen moet doen.

Grotere voorsprong

En na een half uur spelen lukte het NEC dan ook om op een grotere voorsprong te komen. Een voorzet van Schuurman werd van dichtbij binnen gekopt door Achahbar, die voorlopig de voorkeur lijkt te krijgen boven Sven Braken.

En diezelfde Achahbar mocht even later ontsnappen aan de Quick Boys-verdediging. Hij wipte de bal ook hoog over de doelman het doel in én zo stond het na iets meer dan een half uur spelen al 3-0. En ondanks nog wat kansen voor de Nijmegenaren, was dat ook de ruststand.

Nieuw team

De tweede helft begon NEC met een heel nieuw team. Dat had de trainer ook al aangekondigd, morgen zal dat weer het geval zijn. In dit geval betekende het dat eerste elftalspelers als Bikel, Van de Pavert en Braken indruk konden maken op Lijnders. De spelers uit de eerste helft keken bovenop de berg toe hoe het in de tweede helft ging.

Het ging in ieder geval een stuk moeizamer na rust. Quick Boys voerde ook veel wijzigingen door en kwam zowaar tot een grote kopkans, maar die bal ging net over.

NEC loopt laat uit

Het duurde even in de tweede helft, maar uiteindelijk maakte NEC ook de 4-0. Alberto sneed goed naar binnen en legde de bal perfect klaar voor invaller Van Zundert. Hij tikte van dichtbij binnen. En toen leek NEC het ineens weer te kunnen, want Braken tikte niet veel later ook de vijfde goal binnen van dichtbij. De 6-0 van Braken was het mooist in de tweede helft, een voorzet werd atletisch binnengewerkt.

En dat was ook de laatste treffer, zo won NEC dus ruim.

Opstelling eerste helft: Delle; Heinloth, Sturing, Golla, Verdonk; Breinburg, Kadioglu, Dijkstra; Langil, Achahbar, Schuurman.

Opstelling tweede helft: Paes; Joppen, Den Heijer, Van de Pavert, Alberto; Bikel, Haouat, Jansen; Theunissen, Braken, Ter Haar.