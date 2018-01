Hoogwater: coupure bij Tolkamer voor het eerst in 7 jaar dicht

Het is voor het eerst in zeven jaar dat dat gebeurt. In de tussentijd is er wel geoefend. De houten balken zijn met een takel in het dijkgat gehesen. Vanaf zaterdag wordt de Europakade gesloten voor al het verkeer.

Zeil en zand

Het gat wordt verder afgedicht met zeil en zand. Vroeger gebeurde dat met paardenmest, maar vanwege milieuregels mag dat niet meer.

Ook andere gemeentes nemen maatregelen in verband met hoogwater.

