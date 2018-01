Overgebleven panterjong doet het goed

Zelfs verzorger Wouter Elferink mag er niet bij. De speciale kraamkamer van de Sri Lanka-panters staat onzichtbaar voor het publiek in het overdekte panterverblijf. Verzorgers leggen uiterst behoedzaam een keer per dag wat vlees in de buurt neer en maken een beetje schoon. Maar in de kraamkamer gebeurt niets. Zeker toen uit camerabeelden bleek dat één van de jongen het niet had gehaald, heerst er absolute rust. Niemand mag erbij.

Moederpanter is namelijk de enige uit een bloedlijn. Zij moet voor vers bloed in de Europese panterpopulatie gaan zorgen. Het belang van deze geboorte is groot. Het is de eerste keer dat ze werpt.

De tekst gaat verder onder de video.

In het wild leven nog minder dan duizend Sri Lanka-tijgers. De Europese dierentuinen herbergen een kleine zestig Sri Lanka-panters, waarvan iets meer dan de helft vrouwtjes. Burgers' Zoo heeft nu een nieuw paartje gevormd. Het mannetje is geboren in de Arnhemse dierentuin en werd tijdelijk uitgeleend aan Frankrijk en is nu sinds een maand of acht weer terug in Arnhem. Het vrouwtje komt van dierenpark Emmen en is in 2012 naar Arnhem gekomen.

Onwennig

Het jong dat op 3 januari bleek te zijn overleden, ligt overigens nog in het kraamverblijf. Geen verzorger die het aandurft om het daar nu weg te halen. Hoewel iedereen nieuwsgierig is naar welk geslacht en de doodsoorzaak, is het niet verantwoord om de moeder nu te storen. 'Laat de moeder eerst maar helemaal wennen aan haar overgebleven jong', vindt bioloog Marleen Giesen. 'Want soms, zo zien we op de camerabeelden, is de moeder in haar onwennigheid best een beetje lomp met haar jong. Opvoeden moet je leren. En dat geldt ook voor pantermoeders.'