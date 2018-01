Werkstraf na auto-ongeluk door beslagen ruiten

HERWIJNEN - Een 30-jarige man uit Leerdam is vrijdag veroordeeld voor het veroorzaken van een verkeersongeval anderhalf jaar geleden in Herwijnen. Bij het ongeval liep een fietser zwaar lichamelijk letsel op. De Leerdammer kreeg een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van zes maanden, met een proeftijd van twee jaar.

De man reed op 30 augustus 2016 over de Mijnliefflaan in de richting van de Parallelweg. Hij wilde afslaan naar de Reinaldweg, maar zag vanwege beslagen autoruiten de fietser niet aankomen. Ook nam de Leerdammer de binnenbocht. Hierdoor botsten de fietser en de auto op elkaar.

Volgens de rechtbank had de man - die werkzaam is als APK-keurmeester - moeten weten hoe belangrijk veiligheid is. 'Ondanks dat, is hij met beslagen ramen gaan rijden met als gevolg dat hij een verkeersongeval veroorzaakte', aldus de rechter.

Verantwoordelijkheid

Omdat de man voor zijn beroep afhankelijk is van zijn rijbewijs, vond de rechter een onvoorwaardelijke rijontzegging 'een te zware straf'. Ook werd meegenomen in het vonnis dat hij vanaf het eerste moment de verantwoordelijkheid heeft genomen voor het ongeval.

De straf komt overeen met de eis van de officier van justitie.

