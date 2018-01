Deel dit artikel:











Vier dagen totale stilte in Wageningen Foto: Omroep Gelderland

WAGENINGEN - Fris het nieuwe jaar in, door vier dagen te zwijgen. In het meditatie-en trainingscentrum Kendon in Wageningen was het afgelopen dagen oorverdovend stil.

Een groep van 27 mensen in Wageningen deed het. Dinsdag trad de stilte in, vanaf vrijdagmiddag 15.00 uur mag er weer gepraat worden. En wat zei deelnemer Jikke Verhulst nadat ze na vier dagen weer geluid voortbracht? 'Aaaah.' Het is Verhulst goed bevallen. 'Mijn innerlijke storm kwam tot rust.' Zware momenten horen er ook bij. 'Het kan wel zijn dat je iets pijnlijks in jezelf ontmoet.' Zware momenten Begeleider Sydney Leijenhorst onderschrijft dat stil zijn niet eenvoudig is. 'Ik denk dat iedereen hier ergens in die vier dagen een zwaar moment heeft. Mensen die gewend zijn om voortdurend te kletsen of te bewegen, voor hen zal het misschien iets confronterender zijn.' 'Ik denk dat we er gebaat bij zouden zijn om met meer rust en bewustzijn te praten', zegt Leijenhorst. Deelneemster Jikke Verhulst heeft het als positief ervaren. 'Ik denk dat ik dichter bij mezelf ben gekomen.' Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl