Skeletonster Bos zet grote stap richting Olympische Spelen

EDE - Kimberley Bos is dichter bij plaatsing voor de Olympische Spelen in Pyeongchang gekomen. De skeletonster uit Ede werd vrijdag zevende bij wereldbekerwedstrijden in Alterberg.

Door haar prestatie in Duitsland steeg ze van de dertiende naar de elfde plaats in de wereldbekerstand. Na de volgende wereldbekerwedstrijd in Sankt Moritz (volgende week) moet Bos in de top twaalf staan om naar de Spelen te mogen.

De 24-jarige Bos was elfde na de eerste run in Alterberg. Maar door een knappe zesde tijd in de tweede run boekte ze vier plaatsen winst.

Bos deed het daarmee beter dan ze verwachtte. In de nacht werd ze getroffen door het Noro-virus, waardoor deelname onzeker was.