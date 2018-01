Deel dit artikel:











Wildplasser valt in eigen urine Foto: politie Nijmegen-Noord

NIJMEGEN - Een wildplasser is in Nijmegen in zijn eigen urine gevallen. Dat schrijft politie Nijmegen-Noord op Facebook.

De man en een ander plasten volgens de politie over de trappen in het trappenhuis van de parkeergarage aan het Keizer Karelplein in Nijmegen. Dat is goed te zien op camera's. 'Wij willen dan de jongen die vervolgens over de trapleuning naar beneden probeert te glijden en vervolgens twee trappen naar beneden valt in zijn eigen urine beterschap wensen', aldus de politie. Volgens een woordvoerder wordt de zaak niet verder onderzocht. 'Er is geen schade aangericht. Maar het is wel een opvallend incident.' Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl