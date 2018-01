Arnhemse ondernemers enthousiast over bitcoin: 'Het is een veel eerlijker systeem'

ARNHEM - De bitcoin is op dit moment niet weg te slaan uit het dagelijkse nieuws. Berichten over de digitale munt wisselen elkaar af en gaan van 'betaalmiddel in de toekomst' tot 'pyramidespel met grote gevaren'. In Arnhem is een groep mensen al bezig met de bitcoin sinds 2014.

In dat jaar riep dit clubje Arnhem zelfs al uit tot 'bitcoinhoofdstad van Nederland'. En het is waar, in Arnhem kan op vrij grote schaal betaald worden met de bitcoin, van horeca tot supermarkt en zelfs de huur.

Alhoewel er nu even een kink in de kabel zit. Doordat de digitale munt zo'n enorme vlucht heeft genomen, zijn de transactiekosten te hoog en ligt het betalen met bitcoins stil. Simpel gezegd; het netwerk kan het aantal transacties niet aan.

Leven zonder bitcoin ondenkbaar

Patrick van der Meijde van BitKassa werkt nu aan een oplossing voor dit probleem. De Arnhemmer is één van de oprichters van Arnhem bitcoinstad. Voor hem is een leven zonder de cryptomunt niet meer denkbaar.

Sterker nog, voor hem is de euro fopgeld: 'Ja ik geloof echt in de bitcoin en in het feit dat dit een veel eerlijker systeem is. Bij de euro hebben de banken macht, hierbij heeft niemand de macht. Voor mij zijn bitcoins het echte geld. Ik betaal daar ook mee bij de supermarkt en in de horeca.'

Gevaarlijk?

Op de vraag of het niet heel gevaarlijk is dat er geen toezicht is, zoals bij banken, zegt Patrick van der Meijde in het programma Op de koffie van Omroep Gelderland: 'Het is een zelfregulerend systeem. Ik geloof echt in de bitcoin. Wat wel is, is dat er nu veel meer cryptomunten op de markt komen. Sommigen hebben inderdaad wel iets weg van een pyramidespel. Dat is wel een risico.'

Zaterdagavond houdt Bitcoin Arnhem een zogeheten meet-up in Barley's Biergarten. Mensen die meer willen weten over cryptogeld zijn dan vanaf 19.00 uur welkom. De entree is gratis.

