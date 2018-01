Deel dit artikel:











Zes jaar voor steekpartij in Koningsnacht Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - Een 21-jarige Wijchenaar is vrijdag in hoger beroep veroordeeld tot zes jaar cel voor een steekpartij tijdens Koningsnacht 2016 in een café aan de Molenstraat in Nijmegen.

Volgens het gerechtshof is hij schuldig aan poging tot doodslag. Bij een ruzie stak de man, die onder invloed van alcohol was, twee Veenendalers in buik, rug en armen. Bij een van hen moest de milt worden verwijderd. Het andere slachtoffer verloor tweeënhalve liter bloed. Volgens het hof is het een wonder dat de slachtoffers de steekpartij hebben overleefd, meldt RTV Utrecht. De dader werd door de rechtbank ook al tot zes jaar cel veroordeeld. Hij ging in hoger beroep omdat hij volgens hem uit noodweer had gehandeld. De Wijchenaar moet de slachtoffers 20.000 euro schadevergoeding per persoon betalen. Zie ook: Politie houdt 20-jarige man uit Wijchen aan voor steekpartij in Nijmegen

