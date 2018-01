BLOG NEC in Spanje: De eerste test, tegen de club van 'Dirkie' Kuyt

ESTEPONA - NEC is op trainingskamp in Spanje en traint daar deze week voor het eerst onder leiding van de nieuwe trainer Pepijn Lijnders. Verslaggever Sander Maassen van den Brink is erbij. Lees hieronder de belevenissen van alweer de vierde dag.

NEC-trainer Lijnders houdt van trainen, dat gaf hij overduidelijk aan. Maar de ochtendtraining op vrijdag was een korte. Een hele korte. Binnen een half uur stonden de spelers op het veld en weer naast het veld. Logisch, want 's middags staat er een oefenpotje tegen Quick Boys op het programma. Maar in dat half uur wilde de trainer uiteraard wel zijn tijd goed benutten.

Dat betekende zelfs dat keeperstrainer Wilfried Brookhuis verdreven werd van het veld toen hij bezig was met zijn eigen training. Het positiespelletje van de groep liep dwars door het gebied van de keeperstraining heen.

Foto: Broer van den Boom

Verstopt

Eigenlijk is het bereiken van het trainingscomplex voor mij al een training op zich. Het veld ligt op een golfcomplex dat eigenlijk een eigen dorp is. Maar de wegen in het dorp zijn slecht, er liggen rotondes en enorme heuvels. En het veld? Dat is weggestopt achter twee bergen, niet te vinden.

Maar ik heb het weer kunnen vinden, en ik heb geluk vertelt trainer Lijnders. 'Eigenlijk zou deze training besloten moeten zijn op een wedstrijddag.' Ja, een wedstrijddag, want 's middags wordt er gespeeld tegen Quick Boys.

Foto: Broer van den Boom

Grote teleurstelling...

En die wedstrijd werd 'gewoon' met 6-0 gewonnen. In de eerste helft speelde NEC met de beoogde basiself, en Schuurman. Want de buitenspeler ving nu nog even het vertrek van Jordan Larsson op. Maar wanneer Groeneveld of Rayhi terug zijn van een blessure neemt hij waarschijnlijk weer op de bank plaats. Toch deed de buitenspeler het goed. Hij was gevaarlijk en bereidde goals voor. Uiteindelijk vielen er dus zes.

Dat de mannen van Quick Boys niet zouden winnen, was eigenlijk al voorafgaand aan de aftrap bekend. Ze begonnen namelijk al met een achterstand. De grote inspirator 'Dirkie Kuyt', volgt bij Quick Boys zijn trainersstage, maar hij is niet afgereisd naar Spanje. 'Hij is met zijn familie op vakantie', wordt ons verteld. Tot teleurstelling van Veel Nederlandse fans langs de zijlijn. En ook bij de mensen van NEC.