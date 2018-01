Deel dit artikel:











Mannen opgepakt voor bezit luchtdrukwapens en inbrekerswerktuig Foto: Omroep Gelderland

DREUMEL - De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag twee mannen aangehouden in Dreumel. Het tweetal had in hun auto verboden wapens en inbrekerswerktuig liggen, meldt de politie vrijdag.

Agenten zagen op de Margrietstraat een auto rijden en dwongen deze tot stoppen. Toen ze de wagen doorzochten, vonden ze tangen en schroevendraaiers. Ook lagen twee luchtdrukwapens in de auto. Een 23-jarige inwoner van Druten en een 25-jarige man uit de gemeente West Maas en Waal werden aangehouden. Ze zitten vast voor verhoor. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl