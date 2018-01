Samenwerking Omroep Gelderland en NOS langer door

ARNHEM - Omroep Gelderland blijft samenwerken met de NOS. Alle dertien regionale omroepen hebben getekend voor een nieuwe samenwerking tot en met 2020.

De samenwerking loopt al een paar jaar. Er worden onder meer radio- en televisiebijdrages gedeeld. Zo gebeurt het dat verslaggevers van Omroep Gelderland zich melden in het NOS Journaal.

De regionale omroepen en de NOS wisselden afgelopen jaar 2500 radio- en televisiebijdrages uit. Ook worden berichten van Omroep Gelderland gedeeld op de site en app van de NOS. Vorig jaar werden de berichten van alle regionale omroepen bij de NOS ruim 130 miljoen keer gelezen.

Succesvol jaar

Voor de site en app van Omroep Gelderland was 2017 sowieso een succesvol jaar. Elke maand leverden de berichten gemiddeld bijna 10 miljoen bezoekers op.

Het aantal bezoeken groeide met 50 procent in vergelijking met 2016 en daarmee groeide geen omroep online zo hard als Omroep Gelderland. Met die cijfers staan 'we' in de top-3 van best bezochte regionale omroepen.

Omroep Gelderland werkte afgelopen jaar ook intensiever samen met de lokale omroepen. De komende maanden doen we met 30 lokale omroepen uitgebreid verslag van de gemeenteraadsverkiezingen in maart.

