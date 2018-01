Landelijk meldpunt voor schade door wolven

WESTERNIELAND - Er komt een landelijk meldpunt voor wolven en schade die deze dieren mogelijk hebben aangericht. Het is een initiatief van Faunavisie Wildcare in Westernieland en schaapherder Jos Robroek uit Exloëerveen. Dat meldt RTV Noord.

Er komen steeds meer wolven in buurland Duitsland en het komt steeds vaker voor dat de dieren de grens oversteken. Zo zeiden twee hobbyjagers in november dat ze een wolf zagen in Vreden, net over de grens bij Winterswijk. Een maand eerder is een wolf op de Veluwe gesignaleerd, zo meldde de provincie Gelderland.

Het staat vast dat in het noorden schapen zijn gegrepen door een wolf, meldt RTV Noord. Dat was onder meer het geval bij het Groningse Nieuwe Statenzijl en bij Barger-Compascuum in Drenthe.

Waar kunnen we terecht?

Volgens Faunavisie en herder Robroek is de informatie over wolven in Nederland nu veel te versnipperd. Bovendien moeten met name boeren weten waar ze terecht kunnen met een melding. Omdat de wolf een beschermd dier is waar je weinig tegen kunt beginnen, zou de overheid dieper in de buidel moeten tasten om schade beter te vergoeden, vindt Robroek.

Waarnemingen van wolven of eventuele schade kunnen worden doorgegeven aan Faunavisie Wildcare in Westernieland.

