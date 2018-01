Schreuder tekent als assistent-trainer bij Ajax

BARNEVELD - Ajax heeft een akkoord bereikt met Alfred Schreuder. De geboren Barnevelder tekent op korte termijn een contract voor 2,5 jaar als assistent-trainer. De Amsterdamse club meldt in hoofdlijnen akkoord te zijn met de coach.

De 45-jarige Schreuder komt over van de Duitse club Hoffenheim, waar hij ook assistent was. Daarvoor was de Barnevelder als trainer werkzaam bij Vitesse en FC Twente. Bij de Enschedeërs was hij in het seizoen 2014-2015 hoofdcoach. Eind augustus 2015 werd Schreuder ontslagen, waarna hij naar de Bundesligaclub vertrok.

De voormalige middenvelder voetbalde zelf bij Feyenoord, RKC Waalwijk, NAC Breda, FC Twente en Vitesse.