'Rebellerende' winkel heeft proces-verbaal binnen Foto: Omroep Gelderland

GELDERMALSEN - Ze mochten de zondag voor kerst niet open, maar deden het toch: de eigenaren van kledingwinkel Only for Men in Geldermalsen. Daarom heeft de gemeente de winkel nu een proces-verbaal overhandigd.

Niet alleen Only for Men ging zondags open, maar ook kledingzaak Shoeby. Deze winkel kan volgende week een proces verbaal van de gemeente Geldermalsen verwachten. De gemeente waarschuwde de winkeliers al van tevoren in een brief dat de deuren gesloten moesten blijven. Het is namelijk voor winkels verboden om op zondag open te gaan in de gemeente Geldermalsen. De boete kan voor de winkeleigenaren oplopen tot 20.500 euro. Het Openbaar Ministerie bepaalt de uiteindelijke hoogte van de boete. Eigenaar van de winkel Piet Feenstra zegt teleurgesteld te zijn in de gemeente. Feenstra is zelf ook christen, maar vindt het niet van deze tijd dat de winkel niet op zondag open kan. Zie ook: Twee winkels Geldermalsen negeren verbod op koopzondag

Proces-verbaal voor 'rebellerende' winkeliers