Veer tussen Huissen en Loo gestremd: 'Kan zomaar een week duren'

HUISSEN - Het veer tussen Huissen en Loo ligt er vanwege het hoge water uit. Volgens de veerman gaat het nog wel even duren.

'Dat kan zomaar een week of anderhalve week zijn, deze stremming.' Volgens de veerman is er veel regen gevallen en zijn de vooruitzichten ook niet positief voor de waterstand.

Uniek is het niet dat het veer tussen Huissen en Loo is gestremd. 'Dat was vier jaar geleden ook al het geval. En in het verleden ook al een paar keer. Maar vervelend is het altijd.'

Het veer werd donderdagavond uit de vaart genomen.

