Auto gaat volledig in vlammen op Foto: Roland Heitink

VELP - Een auto is in de nacht van donderdag op vrijdag volledig in vlammen opgegaan. Het voertuig stond geparkeerd aan de Waterstraat in Velp.

Het vuur werd ontdekt rond 01.00 uur. Het voertuig stond in lichterlaaie, toen de brandweer arriveerde. Het vuur is geblust, maar de auto moet als verloren worden beschouwd. De politie doet onderzoek naar de brand. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl