Overlevende Villamoord mag nawoord schrijven

Vorige week werd het boek uit de handel genomen vanwege een conflict over het laatste hoofdstuk. Daarin suggereren de onderzoekers dat de destijds 33-jarige overlevende van het drama mogelijk een rol heeft gespeeld bij de dood van haar vriendin.

Woedend

Rechtspsycholoog Peter van Koppen, die de onderzoeksgroep Gerede Twijfel heeft opgezet, is woedend over deze beschuldiging. Hij noemt die 'bijzonder speculatief' en vindt dat het boek nooit had mogen worden uitgegeven zonder zijn toestemming en gesprekken met de nabestaanden. Uitgeverij Boom-Lemma heeft het boek na kritiek van Van Koppen uit de handel genomen.

Vier weken voor nawoord

Dinsdag is er onder leiding van de decaan van de Maastrichtse Universiteit een gesprek geweest tussen één van de auteurs van het boek, Han Israëls, en de leider van het project Gerede Twijfel, Peter van Koppen. De uitkomst hiervan is het aanbod aan de overlevende van de Arnhemse Villamoord om bij een nieuwe uitgave een nawoord te schrijven. Daarbij krijgt zij vier weken de tijd om in 1500 woorden haar eigen verhaal te vertellen. De auteur belooft hieraan niets te veranderen en wil het nawoord bij een nieuwe uitgave toevoegen. Hij wil niet met de overlevende van het drama onderhandelen of overleggen over het nawoord en als zij niet binnen vier weken op dit aanbod ingaat komt het boek ongewijzigd op de markt.

De broer van de overlevende van het drama laat als reactie weten erg 'verbouwereerd' te zijn. 'Wij hebben gerede twijfel bij de realiteitszin van Han Israëls.'