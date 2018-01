7000 kilometer crossen door sneeuw, met ijzingwekkende temperaturen

ARNHEM - Honderd teams gaan de komende anderhalve week kriskras door Scandinavië rijden. Ruim 7000 kilometer, met bergen sneeuw, ijs en temperaturen die kunnen dalen tot 47 graden onder nul.

Wilfried Giesen uit Doetinchem is de organisator.

Waar de teams precies heen moeten is nog een geheim. Ze krijgen coördinaten en de teams moeten er zelf voor zorgen dat ze op de plek van bestemming komen.

Noorderlicht

Een bestemming is al wel duidelijk en dat is Finnmark, het land van de Sami, de oorspronkelijke bevolking van Noorwegen. Daar kan in de wintermaanden, als het goed is, worden genoten van het noorderlicht.