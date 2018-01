Deel dit artikel:











Zoon betrapt inbreker in huis Foto: Politie Berkelland

EIBERGEN - In Eibergen is donderdag aan het begin van de avond een inbreker overlopen. De zoon des huizes betrapte de man in huis, waarna die de benen nam.

Volgens de politie Berkelland was de inbreker binnengekomen via een opengebroken raam. Nadat hij was betrapt, ging hij er lopend vandoor in de richting van de Klaashofweg. De man droeg donkere kleding. Of hij iets heeft meegenomen uit de woning aan de Meergaardenweg is niet bekend. De politie zoekt getuigen. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl