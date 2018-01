Trainingsbeest Lijnders gelooft in trainen, trainen en nog eens trainen

En daarom is de trainer ook blij dat hij in de winter is aangesteld. 'Ik kon binnen een dag op trainingskamp, dat is perfect. Dan ben je 24 uur met de spelers en kun je meteen aangeven wat we als staf willen. Zonder de boel overhoop te gooien.'

Want dat gevaar ligt toch wel op de loer. De spelers hebben de eerste seizoenshelft Adrie Bogers als trainer gehad, nu is daar Pepijn Lijnders. Twee trainers een andere visie. 'Daarom is het juist belangrijk dat je duidelijk bent. Aangeven waarom je iets toevoegt', vertelt Lijnders.

Foto: Broer van den Boom

Duidelijke visie

En duidelijk in zijn visie is de trainer op het eerste oog ook zeker. Er zijn zelden trainers die zo goed hebben nagedacht over wat zij met het spelletje willen. Het is haast te veel om uit te leggen in een paar alinea's, maar de kern pakken we er even uit. De training is het allerbelangrijkst voor Lijnders.

'Ik geloof in training en het elftal ontwikkelen. Alleen daardoor kunnen er mooie dingen ontstaan. Nu ik in de winter ben aangesteld heb ik het voordeel dat ik op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag kan trainen om het elftal de juiste impuls te geven op de training. Ik zet dan ook graag de training met de bal en met het doel centraal. De training moet voor de spelers een prikkel zijn voor kwaliteitsspel', zo vindt de oefenmeester.

Maar daarmee legt de coach ook een grote verantwoordelijkheid in zijn eigen handen, niet alle spelers zijn trainingsbeesten. 'Spelers moeten hongerig worden naar de volgende training. Als ze niet fanatiek trainen, wordt er ook niet fanatiek gespeeld.'

'Eigen ding doen'

En dus past Lijnders bij NEC meteen zijn eigen trainingstactieken toe en zet hij ook meteen zijn eigen idee centraal. Hij wil niet eerst voortborduren op de lijn van Bogers. 'Nee, je moet je eigen ding doen. Het is ook niet goed voor de spelers als ik nu niet mijn eigen idee zou volgen. Het is namelijk geen project voor drie weken, we moeten gewoon het gevoel gaan creëren dat we tegen elke ploeg kunnen winnen en dat we ze voorbereiden op wat komen gaat (de eredivisie, red.).'

Foto: Broer van den Boom

De trainer gaat daardoor in ieder geval fanatiek van start en laat zien dat hij enorm gedreven is, maar dat verlangt hij dus ook van zijn spelers. 'Alles draait om passie en liefde voor de bal. En daarnaast ook de drang om beter te worden, dat is mij continue bevestigd. De passie en de ambitie van een speler is leidend. Ik heb zelf veel bloed, zweet en tranen gekend door veel te investeren in mezelf. Ik hoop dat de spelers dat ook doen, je krijgt namelijk wat je verdient. Ze moeten maximaal investeren in stabiliteit, techniek en winnaarsmentaliteit.'

'Groep met groot hart'

En als de trainer na drie dagen trainen naar zijn groep kijkt, denkt hij dat het wel goed moet komen. 'Deze gasten hebben al veel laten zien. Het is een groep met een groot hart, ik kijk er naar uit om met ze te werken.'