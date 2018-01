Zieke postbode in tranen door mand met kaartjes

Johan werd tijdens zijn werk getroffen door een hartinfarct en is daardoor langdurig uit de running. Om hem een hart onder de riem te steken, deed Nancy een oproep voor haar geliefde postbode: 'Laten we kaarten naar hem brengen, in plaats van andersom.'

Want Johan is heel erg begaan met de inwoners van Hoevelaken. De postbode kent iedereen bij voor- en achternaam en komt af en toe zelfs op de koffie.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

De oproep van Nancy leverde tientallen kaartjes op en die heeft ze donderdag persoonlijk bij hem afgegeven.

Op de vraag of Johan weer terugkomt als postbode antwoordt hij: 'Ik weet het niet, we wachten eerst de resultaten af. Want iedereen weet dat het leven kostbaar is.'

