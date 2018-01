Lingewaard duldt geen 1% motorclubs

BEMMEL - Georganiseerde criminaliteit ondermijnt steeds meer het lokale gezag, doordat de bovenwereld de activiteiten van de onderwereld ondersteunt. Dat constateerde burgemeester Schuurmans van Lingewaard donderdagavond in haar nieuwjaarstoespraak. Ze zei dat de gemeente fors inzet op de bestrijding daarvan.

Volgens de burgemeester leven de inwoners van Lingewaard in een veilige gemeente. Het incident tijdens oud en nieuw waarbij een man in elkaar werd geslagen toen hij jongens aansprak op het gericht gooien van vuurwerk, noemde zij 'gelukkig exemplarisch'. Schuurmans voegde daaraan toe dat zij hoopt dat iedereen die hierover iets weet of heeft gezien, dit meldt bij de politie 'zodat de daders van deze laffe daad opgepakt kunnen worden'.

Geen 1% motorclubs

Maar zij waarschuwde dus ook voor vermenging van de onderwereld met de bovenwereld en liet weten dat Lingewaard fors inzet op de bestrijding daarvan. 'Zo dulden wij geen 1 % motorclubs, clubs die zichzelf buiten de wet stellen en eigen regels maken. Clubs die ogenschijnlijk zich gewoon gedragen, maar ondertussen intimideren, afpersen en criminele activiteiten ontwikkelen.'

Het afgelopen jaar heeft burgemeester Schuurmans de daad al bij het woord gevoegd door Café 't Jagthues aan de Kerkstraat in Doornenburg voor een jaar te sluiten. Zij pakte de vergunning af omdat motorclub No Surrender in het café zat. No Surrender werd eerder weggestuurd in Gendt, een ander dorp in de gemeente Lingewaard.

'Politici die inwoners begrijpen en er voor hen zijn'

Schuurmans ging ook in op de komende raadsverkiezingen op 21 maart en sprak de hoop uit dat de lijsttrekkers en campagneleiders 'vooral vóór de kiezer zullen gaan en niet tégen elkaar'. Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders meer vertrouwen hebben in de gemeenteraad dan in de Tweede Kamer. Volgens burgemeester Schuurmans is dat logisch: 'De politici in Den Haag worden steeds populistischer, proberen elkaar vliegen af te vangen en zijn in hun debatten steeds scherper en vileiner.'

Maar volgens Schuurmans zitten Nederlanders niet te wachten op dit soort debatten. 'Zij willen graag politici die hen begrijpen en er voor hen zijn. Ik denk dat daarom lokale politici als betrouwbaarder worden gezien. Ze kennen de inwoners, wonen in dezelfde gemeente en zijn toegankelijker.'