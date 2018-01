BLOG NEC in Spanje: douchen op het veld

ESTEPONA - NEC is op trainingskamp in Spanje en traint daar deze week voor het eerst onder leiding van de nieuwe trainer Pepijn Lijnders. Verslaggever Sander Maassen van den Brink is erbij. Lees hieronder de belevenissen van de tweede trainingsdag.

's Ochtends traint NEC al vroeg. Pepijn Lijnders staat weer vol enthousiasme klaar. En dat moet ook wel, als het aan de Limburger ligt. 'Als er niet fanatiek getraind wordt, dan wordt er ook niet fanatiek gespeeld', zo legt de coach uit.

En die verantwoording voor het fanatieke spel legt de coach vooral bij zichzelf, met verschillende oefenvormen probeert hij de spelers te prikkelen. 'Ze moeten hongerig worden naar elke volgende training.'

Foto: Broer van den Boom

Gretige blikken

En dat blijkt dan ook 's middags weer op het veld bij het trainingscomplex Don Julia. Hoewel het veld niet al te best is, is het weer goed en zijn alle gezichten vrolijk. En niet geheel onbelangrijk, de groep lijkt gretig. Iedereen ziet weer een kans om zichzelf te bewijzen nu er een nieuwe hoofdtrainer aangesteld is.

Foto: Broer van den Boom

Koude douche

Iedereen is zelfs zo gretig dat de spelers zich zelfs niks aantrekken van de sproeiers in het veld die de training ruw verstoren. Hoewel het eind van de middag ook al wat frisser wordt in Spanje, hoeven de NEC'ers niet bang te zijn dat ze het warm krijgen. Om de haverklap springt er een sproeier aan.

Dat zorgt er ook voor dat de cornervlag eigenlijk een soort modderpoel is geworden. Het grote NEC-talent Ferdi Kadioglu vraagt Patrick Pothuizen dan ook netjes of hij de bal een paar meter naar voren mag leggen om de hoekschop te nemen. Dat mag én dat is maar goed ook, want de 18-jarige middenvelder liet ook weer in Spanje zien dat hij in alle opzichten enorm goed kan voetballen. Zonde als NEC hem meteen moet missen wegens een glijpartij.

Maar Kadioglu kan niet alleen goed voetballen, hij weet ook precies hoe hij met de sproeiers om moet gaan. Hij ontwijkt ze niet, maar gaat er gewoon vol doorheen tijdens een actie. Een koude douche voor de middenvelder.

Foto: Broer van den Boom

Quick Boys

Teamleider Muslu Nalbantoglu kijkt tevreden toe. 'Mooi dat die jongens er geen last van hebben hè?' Nee, daar lijkt het inderdaad niet op. De focus ligt weer vol op het spelletje. Morgen zullen we zien of er al iets van de gretigheid terug te zien is. Dan speelt NEC een oefenwedstrijd tegen Quick Boys.