VIDEO: Bevers gespot dankzij hoogwater

Bekijk de beelden van de bever (tekst gaat verder onder video):

De bever liet zich ook zien bij de veerpont in Aalst. Hij zwom daar vlak langs de pont.

Vanwege het hoge water zijn in Gelderland veel maatregelen genomen. Zo zijn er veerponten uit de vaart en zijn in Nijmegen parkeerplaatsen afgesloten. Bij Lobith wordt verwacht dat de waterstand op 14 meter 40 uitkomt. Dat is geen gebruikelijke stand; het gebeurt eens in de vijf jaar. Volgens het waterschap zorgt de hoge waterstand niet voor problemen.

