Buschauffeurs poepen in weiland: 'Ga ergens anders schijten!'

Het weiland is in de buurt van het station. Daar hebben chauffeurs een pauze, maar er ontbreekt een gelegenheid die altijd open is, zegt Benjamin Bergman. Hij heeft een koffietent op het station - met een toilet - maar is niet altijd open. 'Ik snap wel dat ze het doen. Ze hebben een korte pauze en er zijn verder geen voorzieningen. Als ik gesloten ben, zijn ze aangewezen op de natuur.'

Staking

Deze donderdag staken buschauffeurs in grote delen van Gelderland. Ze willen dat de werkdruk omlaag gaat en willen meer loon. Vanwege de hoge werkdruk hebben buschauffeurs volgens de vakbonden geen tijd om normaal naar de wc te gaan.

Tekst gaat verder onder video:

'Schandalig'

Ook Gerrit Vink, van de FNV, is bekend met de verhalen over het weiland. 'Collega's doen hun behoeften daar. Schandalig eigenlijk, het zou in deze tijd toch niet meer mogen.'

De boer die ook gebruikmaakt van het weiland keurt het af, maar heeft ook te doen met de chauffeurs die uit nood daar hun behoeften doen. De boer zegt niet degene te zijn die de jerrycans heeft geplaatst.