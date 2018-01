Deel dit artikel:











Dode man in Berkel is vermiste Duitser Foto: GinoPress

EIBERGEN - De dode man die dinsdag in de Berkel in Eibergen is gevonden, blijkt een vermiste Duitser te zijn. Dat zegt de politie na onderzoek. Het gaat om een 47-jarige man uit Vreden.

De man was op oudejaarsdag als vermist opgegeven. De nabestaanden zijn inmiddels ingelicht. De man werd dinsdag rond 13.50 uur gevonden. Onder meer via Facebook vroeg de politie of mensen wisten om wie het ging. De Duitse politie doet nader onderzoek.