'Enorme klap' voor ouders Romy dat haar moordenaar al in beeld was

'Dat roept veel vragen op. Ze zijn ook heel benieuwd naar het onderzoek dat kennelijk wordt ingesteld', reageert ze op het nieuws van Omroep Gelderland dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een onderzoek heeft ingesteld.

In november werd de jongen uit Lunteren veroordeeld tot 1 jaar jeugddetentie en jeugd-tbs voor het verkrachten en doden van Romy. Uit het vonnis bleek toen dat het niet de eerste keer is dat hij een zedenmisdrijf heeft gepleegd.

'Kon dit worden voorkomen?'

'De vraag is of de moord op Romy voorkomen had kunnen worden. Bij haar ouders speelt dit nog veel meer door het bericht dat de dader al in beeld was. Voor hen lijkt het erop dat hij wel heel veel vrijheid kreeg gezien zijn problematiek en wat er al bekend was', aldus de advocate.

De 14-jarige Romy en de inmiddels 15-jarige jongen die haar doodde, zaten allebei op een school voor speciaal onderwijs in De Glind.

'Wist hier niets van'

'Ik wist hier (dat de jongen onder behandeling was voor een zedendelict, red.) niets van. Ik wil zo snel mogelijk een onderzoek beginnen naar de wettelijke kaders. Hadden deze gegevens uitgewisseld moeten worden? Hoe zit het met de privacy van de jongen? Hoe was de communicatie? Ik heb de commissie die dat onderzoek gaat doen bijna rond, dus wil er nu verder niets over zeggen. We stellen daarvoor een externe, onafhankelijke voorzitter aan die ervaring heeft met dit soort zaken', zegt directeur Jan Hofman van die school.

In juli 2016 kwam de jongen in aanraking met de politie vanwege een aanranding. Hij was toen 13 jaar. De zaak werd geseponeerd omdat het Openbaar Ministerie (OM) behandeling wenselijker vond dan strafrechtelijke vervolging. Het OM wil niets zeggen over het sepot destijds.

