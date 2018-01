ROZENDAAL - De Dorpsschool Rozendaal is rond de jaarwisseling beschadigd geraakt door vuurwerk. Bij de ingang zijn ramen gesneuveld door vuurwerk.

Het is niet duidelijk wanneer dit precies is gebeurd. ‘Aangezien vuurwerkschade niet gedekt wordt door de verzekering willen we graag weten wie hiervoor verantwoordelijk is’, aldus de school op Facebook.