Oversier over trainerswissel NEC: 'We hebben een plan en daar wijken we niet vanaf'

'Het is een vervolg op het plan dat we deze zomer hebben ingezet. Dat plan dat we voor ogen hebben, konden we in de zomer niet afronden. We hebben toen met vier kandidaten gesproken voor het hoofdtrainerschap, maar die bleken toen niet haalbaar. Nu was Pepijn Lijnders beschikbaar en met die keuze is het cirkeltje nu rond.'

Over het plan waar de technisch directeur over spreekt is hij duidelijk. Oversier wil met een aantal mensen voor een langere termijn werken om de club op een hoger plan te krijgen. 'We willen rust creëren binnen de club en daarin krijgen de academie en de scouting een belangrijke plek. Daar horen natuurlijk de leden van de huidige staf bij. ' En daarmee zegt Oversier dat Adrie Bogers altijd in het plan heeft gepast wat de 'td' voor ogen had.

Foto: Broer van den Boom

'Tussenoplossing klinkt zo negatief'

Maar hij was in eerste instantie dus niet bedoeld als hoofdtrainer, was Bogers dan een soort tussenoplossing? 'Dat klinkt zo negatief. Toen de hoofdtrainer niet haalbaar bleek, hebben we ervoor gekozen om met eigen mensen te gaan werken en te bouwen. Je moet geen gekke dingen doen voor een korte termijn, dan kies ik liever de mensen waarvan ik weet wat ze kunnen en wat beter kan.

We bleven intussen kijken of we door konden bouwen aan de langere termijn. Was het nu niet gelukt, dan hadden we in de zomer verder gekeken.. Bogers heeft nu een fundament gelegd, maar nu blijkt dat er met Pepijn (Lijnders, red.) wel zo'n persoon haalbaar is, is de cirkel rond. Pepijn voegt iets toe qua persoonlijkheid, expertise en achtergrond wat alles weer een stukje completer en beter maakt.'

'Bogers kan het een plek geven'

Dan blijft nog wel de vraag staan waarom je überhaupt van coach zou wisselen halverwege een seizoen als je toch al bovenaan staat. 'Dat kan wel zo zijn, maar of we nu bovenaan staan of onderaan, we hebben een plan en daar wijken we niet vanaf.'

Foto: Broer van den Boom

En dat weet Bogers ook, zegt Oversier. 'Adrie heeft uitstekend werk geleverd en is nog altijd een van de sleutels in onze plannen. Natuurlijk is het gevoelsmatig lastig, maar rationeel is de keuze wel logisch. En Adrie Bogers heeft er ook wel begrip voor, al is het voor hem ook gevoelsmatig lastig om nu een stapje terug te doen. Maar hij kan het prima een plek geven. Hij is ervaren en loyaal en pakt zijn rol naar Pepijn perfect op.'