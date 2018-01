Vitesse neemt zeven talenten mee naar Spanje uit eigen Academie

ARNHEM - Vitesse neemt liefst 25 spelers mee naar het trainingskamp in Spanje. Navarone Foor en Charlie Colkett reizen niet mee vanwege blessures.

Foor heeft nog te veel last van een schouderblessure die hij opliep in het uitduel met PSV vlak voor de kerstdagen. Hij revalideert de komende weken op Papendal en gaat niet mee naar Oliva waar Vitesse een kleine week op trainingskamp zal zijn. Ook Charlie Colkett is er niet bij aan de oostkust van Spanje. Colkett is nog altijd in Londen bij zijn werkgever Chelsea en herstelt daar van een knieblessure.

Maikel van der Werff ontbreekt ook nog in de selectie. Woensdag, toen de eerste training was van het nieuwe kalenderjaar, stond de verdediger wel op het veld maar trainde hij nog niet met de groep. Van der Werff is al maanden uit de relatie met een enkelblessure. Arnold Kruiswijk is wel dicht bij een rentree en stapt wel in het vliegtuig.

Büttner traint met beloften

Alexander Büttner moet om disciplinaire redenen achterblijven in Arnhem. De linkspoot werd woensdag door trainer Henk Fraser uit de selectie gezet omdat hij 'niet trainingsfit' zou zijn. Büttner traint de komende dagen met de beloften onder leiding van Joseph Oosting. De Doetinchemmer aast naar verluidt op een vertrek in de winterstop.

Vitesse Academie

Verder kiest Fraser er voor om zeven talenten uit de eigen opleiding mee te nemen naar Spanje. Jesse Schuurman, Anil Mercan, Thomas Oude Kotte, Gino Bosz, Lars ten Teije, Hicham Acheffay en keeper Bilal Bayazit mogen op het luxueuze resort in Oliva hun kunsten vertonen.

Op bezoek bij Dick Advocaat

Vitesse speelt op vrijdag een oefenduel tegen het Schotse Heart of Midlothian en vertrekt een dag later weer naar Nederland. Op dinsdag 16 januari is al het eerste competitieduel. Dat betreft het inhaalduel met Sparta in Rotterdam, de club die sinds kort onder leiding staat van oud-bondscoach Dick Advocaat.