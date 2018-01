Gert-Jan blogt: Hulst

ARNHEM - De winter is een periode van ingetogenheid. De mensen hadden het vroeger maar wat moeilijk in dit jaargetijde. Geen wonder dat er een algemeen verlangen bestond naar het einde van de winter.

De geestelijke leiders van onze verre voorouders wisten dit verlangen goed te exploiteren en dat gaf ze macht. Door gebruik te maken van het meest zuidelijke punt van zonsopkomst konden ze feilloos het moment van de winterzonnewende vaststellen. Wat in die tijd natuurlijk veel bewondering en respect afdwong.

Midwinterfeest

Deze gebeurtenis werd aangegrepen om de mensen weer hoop te geven: vanaf nu gaat het beter. Nog even volhouden, dan komt het licht weer terug. Om dat te benadrukken werd een groot feest gevierd: het midwinterfeest. Hier stonden allerlei vruchtbaarheidsrituelen centraal. De terugkeer van het leven dus, bij uitstek! Toen Bonifacius, Willibrordus en andere zendelingen de bevolking het Christelijke geloof opdrongen (want zo spontaan gingen die bekeringen echt niet) werd het midwinterfeest omgezet in een christelijk feest: de kerst-mis. ‘Kerst’ is een vernederlandsing van Christus: de mis van Christus dus. Als symbool voor het terugkerende leven in de kale, koude wintertijd werd heel vroeger al een tak van een loofboom binnengehaald. Of zelfs een boompje. Het groene blad symboliseerde zo de komst van het betere jaargetijde, of, zo men wil: het nieuwe jaar!

Hulst

Ongetwijfeld is deze loofboom een hulst geweest: er waren in die tijd immers geen andere wintergroene loofbomen in ons land. Bovendien was de hulst in vroegere tijden al een bijzondere struik, waaraan allerlei mystieke zaken werden opgehangen. Zo kon een hulst je huis behoeden voor blikseminslag. Het bood bescherming tegen demonen en heksen. Ook wordt de hulst sinds mensenheugenis toegepast op begraafplaatsen. Ook dit is terug te voeren op het oude bijgeloof. Want het was daar vaak niet pluis, en zeker niet in het donker! Hulst kennen we vooral als struik. Toch kan het een echte boom worden en een hoogte bereiken van wel 10 meter. Op de arme Veluwse zandgronden betekent dit dat zo’n boom wel een leeftijd van 200 tot 300 jaar kan hebben! Zo heel af en toe kom je hier nog wel eens zo'n oude boom tegen.

Mannetjes en vrouwtjes

De bladeren zijn bijzonder, en dat niet alleen omdat ze strenge vorst kunnen trotseren zonder uit te drogen. Aan hulst zitten twee soorten bladeren, namelijk mèt en zonder stekels. Aan de top zijn de bladeren vaak gaaf, of hebben maar amper stekels. De gestekelde bladeren zitten onderin de struik. Heel functioneel natuurlijk, want dieren vreten uiteraard alleen aan de onderkant. Toch vormt dit geen afdoende verklaring. Het blijkt dat oudere bomen vaak alleen ongestekelde bladeren vormen. Waarom? Misschien omdat oudere bomen minder kwetsbaar zijn voor vraat omdat ze veel meer bladeren hebben? Overigens is het de moeite waard om zo'n blad goed bekijken: de stekels wijzen afwisselend omhoog, zijwaarts en naar beneden. Daar blijf je als ree, schaap of koe echt wel van af!

Zoals bekend vormt de hulst elke herfst prachtige rode bessen. Maar helaas! Niet elke vol verwachting geplante struik tooit zich met bessen. Dat komt doordat hulst tweehuizig is: er zijn mannetjes- en vrouw-tjeshulsten. En bessen aan een mannetjeshulst… tja, dat gaat niet!

Gert-Jan Blankena is onze nieuwe blogger. Hij was 17 jaar lang hoofd van het Centrum voor Natuur- en Milieu-educatie in Apeldoorn. Ook schreef hij meer dan 30 jaar natuurcolumns voor de krant de Stentor die hij samengebundeld heeft in het boek 'Veluwe Buitengewoon'. Deze verschijnt vrijdag 10 november 2017. Klik hier voor meer informatie.