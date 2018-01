'Provincie, doe eens wat aan dit fietspad!'

WAARDENBURG - Tussen Waardenburg en Meteren ligt sinds kort een gloednieuw fietspad. Aan alles is gedacht voor het stukje asfalt langs de N830, behalve verlichting. Als het aan de bewoners ligt komt dat er zo snel mogelijk, want het is pikkedonker nu.

Een opgestarte petitie is inmiddels 600 keer ondertekend. Gemeentebelangen Neerijnen zegt in die petitie blij te zijn met het nieuwe fietspad, maar: 'men is vergeten dat ook in het donker, mensen gebruik maken van het fietspad. Zij zien geen hand voor ogen en worden nauwelijks opgemerkt. Wij roepen de provincie Gelderland op om het fietspad afdoende te verlichten!'

Bij de provincie zijn ze duidelijk: die verlichting gaat er niet komen. Het fietspad grensde voorheen direct aan de weg, nu is er een vrijliggend fietspad. Volgens de provincie is daarmee voldoende veiligheid gecreëerd waardoor verlichting overbodig is.

Gemeentebelangen en verschillende bewoners vinden het donkere fietspad maar niks en hopen dat de petitie wat op gaat leveren. 'Wij willen zien en gezien worden. Provincie Gelderland kom met een plan dat licht brengt in deze onveilige situatie!'