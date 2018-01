Brandstofdief ramt politiewagen bij achtervolging

NIJMEGEN - Een automobilist die in Nijmegen brandstof tankte zonder daarvoor te betalen, heeft tijdens een achtervolging door de politie gevaarlijke capriolen uitgehaald. Tijdens de dollemansrit ramde hij onder meer de dienstwagen van agenten.

De politie kreeg woensdag een melding dat de bestuurder van een witte bestelbus niet had betaald na het tanken. Het kenteken werd ook doorgegeven, waarop agenten ter plaatse gingen. Al snel zag een van hen de bewuste bestelbus rijden. De bestuurder negeerde een stopteken en ging er in volle vaart vandoor.

Via de Koninginnelaan eindigde de wilde achtervolging uiteindelijk op de Oude Graafseweg, waar de twee inzittenden uitstapten en elk een kant op renden. Omdat er inmiddels meerdere eenheden in de buurt waren, kon de politie de beide verdachten aanhouden. Later bleek dat de bestuurder onder invloed was van drugs.