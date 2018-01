Deel dit artikel:











Man veroordeeld voor mishandeling medewerkers instelling Foto: Rechtspraak.nl

BEEKBERGEN - Een 34-jarige bewoner van een instelling in Beekbergen is donderdag veroordeeld voor mishandeling van twee medewerkers van deze instelling. Hij wordt een jaar verplicht opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis.

De man mishandelde de medewerkers van de afdeling dagbesteding door hen beiden in het gezicht te stompen en een hamer tegen de rug van een van de medewerkers te gooien. De rechtbank sluit zich aan bij de conclusies van de psychiater en de psycholoog dat de man volledig ontoerekeningsvatbaar is. Daarom wordt hem geen straf opgelegd. De uitspraak komt overeen met de eis van de officier van justitie. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl