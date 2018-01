‘Zelfs als rolmodel voor prostituees krijg je geen vergunning’

DOETINCHEM - Sinds 2006 gaat het aantal vergunningen voor legale prostitutie omlaag. Verschillende gemeenten proberen prostitutie uit het straatbeeld te krijgen. Hierdoor kunnen sekswerkers steeds vaker niet meer legaal hun werk doen en zoeken hun heil online. Prostituees die al langer in het vak zitten, worden hier de dupe van.

Zeven jaar lang ontving de 37-jarige Chayenne (niet haar echte naam) mannen en vrouwen thuis via online advertenties. Het zorgde voor een vast inkomen waardoor ze zichzelf en haar zoon kon onderhouden. Volgens sommigen konden andere sekswerkers een voorbeeld aan haar nemen, maar afgelopen jaar belandde er een brief op de mat waarin haar werk door de gemeente verboden werd.

‘De overheid heeft eigenlijk besloten dat er wat strenger gecontroleerd moest worden op thuisontvangst. En toen heeft de gemeente waarin ik woon dus radicaal gezegd dat we ermee moesten stoppen’, legt Chayenne uit.

‘Ik kreeg afgelopen jaar dus een brief op de mat waarin stond dat als ik verder zou gaan met ontvangen dat daar consequenties aan zouden zitten’, zegt Chayenne. En hierdoor kwam de sekswerker van de een op de andere dag zonder inkomen te zitten.

Tekst gaat verder onder het audiofragment:

‘Als zelfstandige mag ik helemaal nergens werken. Je wordt gedwongen om naar een bedrijf of organisatie te gaan die wel in het bezit is van een vergunning om daar vervolgens tegen uitbuiting of ongewenst gedrag aan te lopen. Dus mocht je uitbuiting en ongewenst gedrag maar niets vinden dan word je eigenlijk weer gedwongen het illegale circuit in te gaan.’

Meer online advertenties

‘De laatste jaren merk je dat er veel meer online advertenties geplaatst worden’, vertelt Chayenne. En dat heeft weer effect op de zaken. ‘Als klant word je overspoeld met advertenties, je ziet door de bomen het bos niet meer. Mannen kunnen tegenwoordig toch wat vaker belazerd worden. Vaak adverteren vrouwen met foto’s die niet echt zijn.’

In de zeven jaar dat Chayenne mannen thuis ontving, bouwde ze een aardige klantenkring op. ‘Sommige mannen ken ik vier jaar, vijf jaar en een enkeling al acht jaar’, vertelt ze. De vaste klantenkring zorgt dan ook voor een maandelijks terugkerend inkomen: ‘Als je weet dat een bepaald persoon elke maand, of elke week langs komt, dan weet je gewoon waar je op kan rekenen. Dat geeft zekerheid.’

‘Er zijn altijd wel bepaalde vooroordelen die mensen over ons hebben. Iedereen denkt altijd dat wij het doen voor het geld, maar er zit ook een heel sociaal-psychologisch aspect achter, denk aan mannen die graag ervaring opdoen of blokkades hebben op dit gebied. Maar ook dat alle mannen hier alleen maar komen voor de seks. Dat is gewoon niet waar, velen hebben behoefte aan intimiteit en gezelschap.’

Tekst gaat verder onder het audiofragment:

‘Ik kreeg complimenten over hoe ik het voor elkaar had’

‘Ik ben zeven jaar gedoogd geweest, twee keer uit mijzelf naar de gemeente met de vraag of ik een vergunning kon krijgen. Ze hebben mij toen verteld dat ze er naar gingen kijken, dat is een jaar of zes geleden, maar daar is nooit meer wat mee gebeurd’, vertelt Chayenne lichtelijke geïriteerd.

‘Ondertussen werk ik wel overal aan mee, heb ik verschillende controles gehad van de politie. Ik ben open, transparant, en heb alles altijd eerlijk aangegeven. Ik kreeg complimenten over hoe ik het voor elkaar had. En dat anderen een voorbeeld aan mij konden nemen omdat ik een rolmodel was. Toch ineens een brief met daarin een verbod. Ik snap dat nog steeds niet.’

Jaloezie door een man met bosje bloemen

Sinds ruim een half jaar woont Chayenne samen met haar nieuwe vriend Richard (niet zijn echte naam), en die moest in het begin wel wennen aan het werk. ‘Ik zag op een gegeven moment iemand met een bos bloemen de oprit oplopen en toen kwam het enorm dichtbij. Ik kreeg een gevoel van Jaloezie. En dat heeft wel een tijdje meegespeeld’, vertelt hij.

‘Chayenne en ik hebben er veel over gepraat en uiteindelijk verdween de jaloezie. Ik weet hoe zij in het werk staat, het is namelijk een bepaalde fantasiewereld waarin mensen leven’, gaat Richard verder. ‘Ik ben ontzettend trots op haar, ze neemt haar werk serieus en is soms een soort maatschappelijk hulpverlener. Ik heb zelden iemand gehad die mij zo inspireert.’