Gevaar geweken: bieb weer open na twijfels over vloer

Berekeningen over de draagkracht van de vloer hebben ertoe geleid dat het aantal boeken in de bieb inmiddels is gehalveerd. Ook is er een nieuwe indeling gemaakt, waardoor het gewicht van de loodzware boekenkasten beter over de vloer wordt verdeeld.

Eerder was er ook sprake van dat er maximaal tien bezoekers tegelijk de bieb zouden mogen bezoeken, maar na nieuwe berekeningen blijkt die maatregel niet nodig, zegt Gaby Lamers, voorzitter Stichting Sport & Recreatie Beneden Leeuwen.

Beelden van de bibliotheek (tekst gaat verder onder de video):

Definitieve oplossing in de zomer

Volgens Lamers is er geen gevaar voor bezoekers van de bieb of de ondergelegen brasserie geweest. 'De eisen voor de draagkracht van vloeren zijn aangescherpt na het instorten van de parkeergarage in Eindhoven. Onze vloer voldeed net niet aan die nieuwe eisen', vertelt Lamers.

Komende zomer komt er een definitieve oplossing. Dan wordt de vloer van de bieb in Beneden-Leeuwen aan de onderkant verstevigd.