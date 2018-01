'Sekswerkers geforceerd de illegaliteit in'

ARNHEM - De belangenorganisatie voor prostituees, PROUD, maakt zich ernstig zorgen over het dalend aantal verstrekte vergunningen voor legale prostitutie. ‘Het is dramatisch gesteld met het aantal vergunningen. De sekswerkers worden nu geforceerd de illegaliteit ingeduwd’, zegt PROUD-voorzitter Yvette Luhrs.

Volgens Luhrs kunnen veel sekswerkers niet meer legaal werken en worden ze gedwongen het illegale circuit in te gaan. ‘We zien ook in Gelderland dat prostituees steeds vaker illegaal moeten werken omdat er weinig kans is dat ze een vergunning krijgen. Als ze ergens legaal moeten werken, moeten ze vaak naar een club die wel de juiste papieren heeft, en dat willen ze vaak niet.'

Meer internetprostitutie

Veel sekswerkers die voorheen legaal in Gelderland konden werken, zijn verhuisd naar het internet. In het voorjaar van 2017 concludeerde het Prostitutie Controle Team Oost-Nederland al dat de illegale prostitutie in Overijssel en Gelderland toenam.

'Wat veel mensen vergeten, is dat sekswerkers vaak gewoon ZZP’ers zijn, terwijl ze niet zo worden behandeld. Er is altijd wel een apart hokje voor ze. Een specifieke discriminatie. Sekswerkers moeten eigenlijk gewoon dezelfde toegang krijgen als zelfstandigen. Denk aan het privacy- of arbeidsrecht’, zegt Luhrs.

‘Aangiftes van verkrachting worden niet serieus genomen’

‘De overheid moet zich actief gaan inzetten voor sekswerkers. Veel sekswerkers voelen zich niet serieus genomen als ze nu naar de politie gaan’, benadrukt de voorzitter van PROUD.

‘Aangiftes van verkrachtingen of aanrandingen worden simpel weggewuifd met de reactie: je hebt zelf voor dit werk gekozen. Er zijn zelfs gemeenten waar sekswerkers helemaal geen aangifte kunnen doen van dit soort incidenten. Als ze daar naar de politie gaan, maken ze kenbaar dat ze werken in de prostitutie en dat geeft weer consequenties’, legt ze uit.

Oplossing ligt voor de hand

Van Luhrs hoeft er geen speciale wet voor prostitutie te komen, want dat is volgens haar niet nodig ‘Als je de prostitutie goed wil regelen dan moeten de lokale overheden investeren in de relatie met sekswerkers. Dat wordt nu namelijk nagenoeg niet gedaan. Nu heeft elke gemeente nog het idee dat de prostitutie eng en gevaarlijk is, daarop worden weer regels gemaakt waar de sekswerkers niets aan hebben.’

Zie ook: 'Zelfs als rolmodel voor prostituees krijg je geen vergunning'