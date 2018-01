VVCS-voorzitter Danny Hesp over Achilles'29: 'Onwensbare situatie'

GROESBEEK - VVCS-voorzitter Danny Hesp spreekt van een 'onwensbare situatie' voor de niet-geregistreerde spelers van de failliete voetbalclub Achilles'29. Hij spreekt vrijdag met de curator van de voetbalclub uit Groesbeek onder meer over hun situatie.

'De niet-geregistreerde spelers zijn in feite amateurs. Ze kunnen formeel niet overgeschreven worden en dan kunnen ze een halfjaar niet spelen. Dat is een heikel punt voor de VVCS', benadrukt de voorzitter van de spelersvakbond.

Voor de geregistreerde voetballers met een contract, is de situatie anders. 'Zij hebben een opzegtermijn van vier weken. Binnen die tijd mogen ze niet weg of een club moet een vergoeding betalen. Maar na die periode zijn ze vrij om te gaan of staan waar ze willen', aldus Hesp.

'Wij willen kijken of we alle spelers vrij kunnen krijgen, dus dat de niet-geregistreerde spelers ook overgeschreven kunnen worden.' Curator Coen Bouwman bepaalt of de werknemers van de besloten vennootschap van Achilles'29 worden ontslagen. 'Ik onderzoek of dat nodig is. In 99 van de 100 gevallen is dat natuurlijk wel aan de orde', zei hij woensdag.

