Buurt is zaadlozende boom zat

APELDOORN - Bewoners van de Salomonszegel in Apeldoorn hebben genoeg van de zaadlozingen van een berk in hun straat.

Toch mogen de bewoners van de gemeentelijke bestuurders de boom niet kappen. In een gezonde boom wordt geen zaag gezet, is het standpunt van burgemeester en wethouders.

Meerdere gezinnen in het straatje hebben in de periode van april tot november last van de neerdwarrelende zaadvliesjes. Het verstoort een keer lekker buiten eten en blijft plakken aan de verf van vers geschilderde deuren en kozijnen.

De families die er overlast van hebben vragen de gemeenteraad het beleid aan te passen, want 'over vier maanden begint de ellende weer'.