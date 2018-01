Deel dit artikel:











Zwaargewonde door frontale botsing Foto: Omroep Gelderland

GARDEREN - Van de drie gewonden bij de aanrijding in Garderen woensdagavond heeft er één zware verwondingen opgelopen. Deze persoon is naar het UMC in Utrecht gebracht, zegt de politie.

Het ongeluk gebeurde op de Apeldoornsestraat (N344). Twee auto's botsten frontaal op elkaar. Twee gewonden zijn naar ziekenhuizen in Ede en Apeldoorn gebracht. Zie ook: Drie gewonden bij frontale botsing Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl