Hoera, prinses Beatrix is jarig! Felicitaties uit de illegale pers

ARNHEM - Op woensdag 31 januari 1945 viert prinses Beatrix haar zevende verjaardag. In de illegale pers wordt bij dat heuglijke feit uiteraard stilgestaan.

De vrije pers vergist zich, dat verzetsblad denkt dat de prinses haar zesde verjaardag viert. Ze bieden de prinses wel hun 'geeerbiedigde gelukwenschen aan en hopen, dat zij het volgende jaar met de geheele Koninklijke Familie in ons midden haar geboortefeest mag vieren." Die wens komt uit, in de zomer van 1945 komt prinses Juliana met haar kinderen terug in Nederland.

In Trouw is er zelfs al naar vooruitgeblikt. Op 28 januari 1945 schrijft Trouw Bulletin:

"Prinses Beatrix viert a.s. woensdag haar zevenden verjaardag te Ottawa. Prinses Juliana zal dan bij leven en welzijn weer bij haar kinderen zijn. Wij hopen en bidden, dat het Koninklijke Gezin, waarvan de vader afwezig is wegens krijgsdienst, een gelukkigen dag mag beleven."