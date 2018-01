Deel dit artikel:











Flinke schade aan huis door zwaar vuurwerk

EDE - In een huis aan de Trumandreef in de Edese wijk Rietkampen is in de nacht van woensdag op donderdag flinke schade ontstaan. Volgens de politie is er vermoedelijk zwaar vuurwerk naar binnen gegooid.

Dat gebeurde rond 03.10 uur. De bewoners, die op dat moment lagen te slapen, werden opgeschrikt door een enorme knal. Er zijn volgens de politie onder meer scheuren in muren ontstaan en ramen zijn kapot. De politie onderzoekt nog hoe het vuurwerk naar binnen is gegooid. De politie roept getuigen zich op te melden. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl