Inbreker krijgt spijt en stuurt verlate kerstkaart met buit

CULEMBORG - Groot was de verbazing van Colette Edelenbosch uit Culemborg. Drie weken geleden werd bij een inbraak in haar woning het hangertje van haar overgrootmoeder gestolen. En woensdagavond viel hij weer op de mat, in een klein envelopje geknutseld van een kerstkaart.

'Ik denk dat de inbreker het gedaan heeft. Wie anders? Misschien zijn of haar moeder of partner', tast de blije Edelenbosch in het duister. 'We lagen al op bed.' Het hangertje was van haar overgrootmoeder. 'Ik weet niet precies hoe oud het is. Maar mijn moeder zei altijd dat ze niets hoefde, maar dat ze wel het hangertje van haar oma wilde erven.'

'Ontroerd, geraakt'

Het opvallende is dat er verder niets gestolen is bij de inbraak. 'Of iets wat me nog niet opgevallen is. Ik voel me ontroerd, geraakt. Dat jij de moed had je te laten raken en terug te komen. Het risico nam dat ik je zou zien. We waren minutenlang stil toen ik het uitpakte.' Edelenbosch heeft het hangertje lang gedragen, maar het kettinkje ging steeds stuk. 'Daarom hing het in huis. Nu ga ik weer een kettinkje kopen om het te dragen.'

'Ik wens iedereen een 2018 vol liefde, compassie en een open mind! Blijf in wonderen geloven', stelt Edelenbosch.

Volgens de yogalerares was haar oorspronkelijke oproep over de gestolen hanger meer dan 20.000 keer gedeeld via Facebook en kreeg ze meer dan 3000 reacties.